У Варшаві поліція розганяла хуліганів водеметами та сльозогінним газом

Польська поліція затримала в п’ятницю у Варшаві понад 200 осіб, у тому числі майже сотню іноземців, які брали участь в масових безпорядках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі варшавської поліції.

За попередніми даними правоохоронців, в результаті вчорашніх безпорядків хулігани знищили 14 поліцейських автомобілів, 40 поліцейських отримали поранення, в тому числі понад 20 – важкі травми.

У прес-службі зазначили, що громадський порядок у Варшаві вчора охороняли кілька тисяч правоохоронців, які намагалися не допустити зіткнень між представниками різних організацій, котрі проводили масові заходи з нагоди Дня незалежності Польщі.

„Незважаючи на багаторазові заклики дотримуватися порядку близько 15.00 в бік правоохоронців група осіб на площі Конституції та вулиці Мокотовській почала кидати каміннями, петардами, світловими вогнями та пляшками”, - сказано у повідомлені.

Для приборкання хуліганів поліцейські використали водомети та сльозогінний газ.

У прес-службі зауважили, що серед затриманих є 92 громадяни Німеччини та по одному громадянину Іспанії, Угорщини та Данії.

За даними польських медіа, вчора в центрі Варшави сталися кілька сутичок між учасниками різних масових акцій та поліцією. Безпорядки тривали до пізнього вечора.

Хулігани також спалили автомобіль польського телеканалу новин TVN24.

Організатори „Маршу незалежності”, який проводили польські націоналістичні організації, запевняють, що учасники акції не брали участі в безпорядках.

Проти проведення «Маршу незалежності» виступають представники організацій лівого спрямування, які з минулого року організовують контр-акцію „Фашизм не пройде”, інколи між учасниками цих двох акцій виникають сутички.

За даними організаторів, у цьогорічному марші взяли участь близько 10 тисяч осіб, водночас, за даними поліції, в цій акції брали участь від 3 до 5 тисяч.

Польські ЗМІ зазначають, що під час минулорічного „Маршу незалежності”, котрий проходить центральними вулицями Варшави з площі Конституції до пам’ятника ідеологу польського націоналізму Роману Дмовському, поліція затримала 33 особи, один правоохоронець був поранений.

Журналісти серед учасників безпорядків ідентифікували футбольних фанів та німецьких анархістів, які у масках та чорному одязі з палками напали на правоохоронців ще до початку маршу, а пізніше забарикадувалися в одному з кафе в центрі Варшави.

Як повідомляв УНІАН, вчора Польща відзначала 93 роки з дня відновлення незалежності.