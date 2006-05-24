Чехія відкриє консульство в Донецьку

Чехія має намір відкрити Генеральне консульство у Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ Микола МАЙМЕСКУЛ за результатами чесько-українських консультацій з консульських питань.

Заступник міністра сказав, що з відповідним прохання звернулась чеська сторона і українська сторона вже погодилась на це. За словами заступника міністра, консульство у Донецьку буде обслуговувати громадян, що мешкають в Криму, а також у східних і південних регіонах України. М.МАЙМЕСКУЛ сказав, що консульство почне працювати в найближчий час.

Пізніше заступник міністра закордонних справ Чехії Павел СВОБОДА додав, що після того, як українська сторона дала згоду на відкриття консульства, чеське відомство може пропонувати кандидатуру консула і шукати приміщення для консульства. За його словами, це справа кількох місяців.

М.МАЙМЕСКУЛ також сказав, що українська та чеська сторона погодились розширити сферу впливу Генерального консульства Чехії у Львові на території Волинської, Рівненської та Чернівецької областей.

Також заступник міністра закордонних справ Чехії П.СВОБОДА сказав, що чеська сторона запрошує міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА відвідати Чехію з візитом найближчим часом.

За його словами, аналогічне запрошення президент Чехії Вацлав КЛАУС передає Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ України Микола МАЙМЕСКУЛ сказав, що українське МЗС з задоволенням приймає запрошення для Б.ТАРАСЮКА відвідати Чехію.