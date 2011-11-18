Вибори Президента Молдови перенесли - депутати не висунули кандидатуру

У Молдові не відбудуться раніше призначені на сьогодні вибори глави держави, оскільки депутати молдавського парламенту не можуть визначитися з кандидатурою Президента, передає Радіо «Свобода».

Парламенту так і не вдалося висунути кандидатуру на пост Президента, оскільки жоден із можливих кандидатів не набирає необхідної для обрання кількості голосів. Вихід із партії комуністів трьох депутатів – "групи Додона" - створив передумови для розблокування ситуації.

Разом із тим Ігор ДОДОН в обмін зажадав посаду Президента для екс-прем`єра Зінаїди ГРЕЧАНОЇ, яка залишила разом із ним партію комуністів.

Кандидатуру З.ГРЕЧАНОЇ не прийняли ліберали на чолі з Міхаєм ГІМПУ. Демократична партія також наполягає на своєму кандидаті. В результаті ні Маріан ЛУПУ, ні З.ГРЕЧАНА не одержали тієї підтримки, яка гарантувала б їх обрання.

У п`ятницю парламент повинен призначити нову дату обрання глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Молдова потрапила в політичний глухий кут більше двох років тому, коли після парламентських виборів, які відбулися 5 квітня 2009 року і перемогу на яких отримала ПКРМ, у Кишиневі почалися масові безлади. Діюча влада пішла опозиції на поступки й провела перерахунок результатів голосування, проте він істотно не змінив розстановку сил у парламенті. Новий склад законодавчого органу пропрацював недовго. Наступний склад парламенту був сформований за підсумками дострокових виборів, що пройшли 29 липня 2009 року.

Дві спроби парламенту обрати Президента (10 листопада і 7 грудня 2009 року), коли кандидатом на цю посаду виступав лідер Демократичної партії Маріан ЛУПУ, закінчилися безрезультатно.

КС Молдови наприкінці вересня 2010 року визнав, що необрання Президента республіки на виборах 10 листопада 2009 року і на повторних виборах 7 грудня 2009 року є обставиною, що виправдовує розпуск парламенту. Відповідно до цього рішення й були призначені дострокові парламентські вибори, що відбулися 28 листопада 2010 року.

І цей парламент досі не знайшов виходу з політичного глухого кута, в який країна потрапила через необрання глави держави.