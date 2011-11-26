Футболіст, який збив на смерть жінку з двома дітьми, таки сидітиме 9 років

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних кримінальних справ залишив без змін вирок футболістові Владиславу ПІСКУНУ, засудженому за скоєння в листопаді минулого року ДТП, в якому загинула 26-річна жінка і двоє її дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції повідомив прокурор Севастополя Віталій БІЛОУС.

За словами прокурора, увечері 24 листопада стало відомо, що суд розглянув касаційну скаргу засудженого, якому, згідно з вироком за ст.286 ч.3 Кримінального кодексу України, було призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 9 років. «Згідно з визначенням суду, вирок залишено без змін. Таким чином, у справі поставлено крапку», - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вироком суду першої інстанції В.ПІСКУНУ було призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом.

1 липня прокуратура Севастополя внесла апеляцію на вирок у зв`язку з м`якістю покарання. Апеляція була задоволена, апеляційною інстанцією було встановлено новий вирок – 9 років позбавлення волі.