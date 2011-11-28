Єгипетська армія відмовилася від своїх особливих прав у Конституції

У Єгипті сьогодні відбудуться парламентські вибори - перші після повалення в лютому президента Хосні Мубарака.



Голова Вищої військової ради фельмаршал Хусейн Тантауі, виступаючи перед учасниками багатотисячної маніфестації на центральній каїрській площі Тахрір, заявив, що не дозволить зловмисникам порушити хід голосування.



За час маніфестацій у листопаді у зіткненнях з поліцією загинули кілька десятків людей. Спостерігачі побоювалися, що голосування може не відбутися, проте військова влада підтвердили проведення голосування у встановлені терміни. Протестувальники заявили, що підуть з площі тільки, якщо військові виконають їх головну вимогу і негайно залишать владу. В іншій частині Каїра пройшла альтернативна акція на підтримку військових властей: її учасники закликали військових в жодному разі не залишати владу в Єгипті за нинішніх умов, повідомляє РІА "Новости".



Поштовхом для масових акцій став документ про "основоположні принципи конституції", згідно з якими армія Єгипту збереже незалежність і можливість впливати на політику. Зокрема Вища рада збройних сил самостійно вирішуватиме всі питання, пов'язані з діяльністю армії, військові видатки повинні завжди стояти першим пунктом у бюджеті, а будь-які закони та постанови про армію вимагають згоди її керівництва. У документі також зазначено, що армія є гарантом Конституції.



Угрупування "Брати мусульмани" - фаворит передвиборної гонки - виключило, що такий документ стане обов'язковим керівництвом для майбутніх депутатів парламенту та членів комісії з розробки нової конституції. Сьогодні на прес-конференції в Каїрі фельдмаршал Тантауі, заявив, що армія відмовилася від ідеї будь-яких додаткових повноважень для себе в майбутній конституції,



Прилегла до площі Тахрір вулиця, де останній тиждень тривали зіткнення демонстрантів з поліцією, нині перекрита бетонними блоками, укладеними вгору в кілька рядів. На стіні постійно чергують молоді активісти, які контролюють перемир'я між силами МВС і протестуючими. Організатори акції "Останній шанс!" сформували десятки добровільних дружин, які патрулюють площу і прилеглі вулиці.