У космос полетіли росіянин, голландець та американець
01:09, 22 грудня 2011Світ
857 0
30-та експедиція на МКС
21 грудняз космодромуБайконурнаМіжнароднукосмічнустанціювирушивкорабель"СоюзТМА-03М" зтрьомакосмонавтаминаборту, повідомляєтьсянасайтіРоскосмосу.
Стартракети-носія івідділеннякорабляпройшлиштатноі врозрахунковий час.Стиковка"Союзу" зМКСзапланованана 23грудня.
НабортукорабляперебуваютькосмонавтРоскосмосуОлегКононенко, астронавтЄвропейськогокосмічногоагентстваАндреКьойперсіастронавтNASAДональдПеттіт.ЇхдублерамивиступаликосмонавтРоскосмосуЮрій Маленченко, астронавтNASAСунітаВільямс іастронавтяпонськогокосмічногоагентстваJAXAАкіхікоХошіде.
МісіяновогоекіпажуМКСрозрахованана 147діб.Заразнастанції перебуваютькосмонавтиРоскосмосуАнтонШкаплеровта АнатолійІванишин,атакожастронавтNASAДеніелБербенк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter