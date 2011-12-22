У космос полетіли росіянин, голландець та американець

01:09, 22 грудня 2011
Світ
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30-та експедиція на МКС

21 грудняз космодромуБайконурнаМіжнароднукосмічнустанціювирушивкорабель"СоюзТМА-03М" зтрьомакосмонавтаминаборту, повідомляєтьсянасайтіРоскосмосу.

Стартракети-носія івідділеннякорабляпройшлиштатноі врозрахунковий час.Стиковка"Союзу" зМКСзапланованана 23грудня.

НабортукорабляперебуваютькосмонавтРоскосмосуОлегКононенко, астронавтЄвропейськогокосмічногоагентстваАндреКьойперсіастронавтNASAДональдПеттіт.ЇхдублерамивиступаликосмонавтРоскосмосуЮрій Маленченко, астронавтNASAСунітаВільямс іастронавтяпонськогокосмічногоагентстваJAXAАкіхікоХошіде.

МісіяновогоекіпажуМКСрозрахованана 147діб.Заразнастанції перебуваютькосмонавтиРоскосмосуАнтонШкаплеровта АнатолійІванишин,атакожастронавтNASAДеніелБербенк.

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