Британським поліцейським не радять випивати і фліртувати з журналістами

Британським поліцейським рекомендують обережно ставитися до флірту з журналістами і уникати спільного з ними розпивання алкоголю, щоб не допускати витоків, навіть ненавмисних, закритої інформації. Про це йдеться в переглянутих стандартах поведінки для британської поліції з представниками ЗМІ, які озвучила сьогодні автор доповіді Елізабет ФІЛКІН.

Як передає РІА «Новости», Е.ФІЛКІН, колишній голова парламентського комітету зі стандартів роботи депутатів, очолила групу підготовки доповіді після скандалу, що вибухнув улітку 2011 року через незаконні методів роботи британських журналістів. З`ясувалося, що репортери ряду видань використовували прослуховування телефонів, а також підкуп поліції для збору відомостей. Прем`єр-міністр Британії Девід КЕМЕРОН оголосив про початок двох розслідувань - публічного і кримінального, а паралельно Скотланд-Ярд пообіцяв переглянути стандарти поведінки для своїх працівників, коли йдеться про спілкування з журналістами. Доповідь Е.ФІЛКІН ляже в основу нового зведення правил.

Виступаючи на прес-конференції в Лондоні, Е.ФІЛКІН підкреслила, що офіцерам поліції не забороняється зустрічатися з журналістами, проте спільні відвідини ресторанів і пабів і розпивання алкоголю не повинні ставати нормою. Спиртне "розв`язує язик", тому варто залишатися пильним і з репортерами "не фліртувати".

"Ми не забороняємо змішувати журналістів і алкоголь, але це не має ставати звичкою. Вже були серйозні випадки порушення розумних рамок спілкування журналістів і поліції, які підривали довіру публіки до роботи Скотланд-Ярду", - сказала Е.ФІЛКІН.

Підсумковий документ у цілому доходить висновку, що робота поліції має стати відкритішою, а інформування ЗМІ і громадськості - максимально повним і своєчасним, адже саме брак інформації призводить до того, що журналісти шукають різні способи дістати відомості.

Документ рекомендує тільки у виняткових випадках вдаватися до закритих брифінгів для окремих представників ЗМІ, а також вести записи всіх зустрічей з пресою, щоб згодом всі їх можна було відстежити.

"Я рекомендую бути відкритішими в наданні інформації публіці, здебільшого, через ЗМІ. Виконання двох нових завдань - інформування і розумної інтеграції (у суспільстві) - допоможуть нам змінитися, зробити стосунки з журналістами допустимими, але такими, що не зобов`язують", - додала автор доповіді.