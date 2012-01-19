Кремль вивчить вплив Facebook і Twitter

23:37, 19 січня 2012
Світ
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На акцію протесту  записалися 20 тис. осіб.

УправліннясправамипрезидентаРосії має намірзамовитикілька досліджень щодо впливуполітичних новиннааудиторіюі потребкористувачів соціальнихмережFacebookіTwitterу політичнійінформації, повідомляєБі-бі-сі.Крімтого,російська влада має намірвивчитизарубіжнийдосвід організаціїаналітичноїроботивгалузі ЗМІ.

Вцілому на ціпотреби плануєтьсявиділити понад5 млн рублів, випливає зграфікарозміщеннязамовленьна 2012рік,опублікованогонасайтіУДП.

Планується,що замовленнянатри науково-дослідніроботи будерозміщеновберезні,арезультати робітбудутьпредставленівапарат урядувже до 1жовтня 2012 року.

FacebookіTwitterактивновикористовувалисяучасникамимасовихакційпротеступротифальсифікаційнапарламентськихвиборахвгрудніминулогороку. На новуакцію 4лютого вFacebookзаписалисябільше 20тис.осіб.

 

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