Кремль вивчить вплив Facebook і Twitter
На акцію протесту записалися 20 тис. осіб.
УправліннясправамипрезидентаРосії має намірзамовитикілька досліджень щодо впливуполітичних новиннааудиторіюі потребкористувачів соціальнихмережFacebookіTwitterу політичнійінформації, повідомляєБі-бі-сі.Крімтого,російська влада має намірвивчитизарубіжнийдосвід організаціїаналітичноїроботивгалузі ЗМІ.
Вцілому на ціпотреби плануєтьсявиділити понад5 млн рублів, випливає зграфікарозміщеннязамовленьна 2012рік,опублікованогонасайтіУДП.
Планується,що замовленнянатри науково-дослідніроботи будерозміщеновберезні,арезультати робітбудутьпредставленівапарат урядувже до 1жовтня 2012 року.
FacebookіTwitterактивновикористовувалисяучасникамимасовихакційпротеступротифальсифікаційнапарламентськихвиборахвгрудніминулогороку. На новуакцію 4лютого вFacebookзаписалисябільше 20тис.осіб.