Черговий фільм про Путіна присвячений війні з Грузією

Британський телеканал BBC Two показав третю частину документального фільму "Путін, Росія і Захід" (Putin, Russia and the West), розповівши історію російсько-грузинської війни 2008 року очима основних учасників конфлікту, лідерів держав, їхніх радників і дипломатів, передає кореспондент РІА "Новости".



Британська мовна корпорація Бі-бі-сі продовжує показ чотирисерійного проекту, створеного міжнародною командою на чолі з тележурналісткою Нормою Персі, уродженкою США, яка багато років прожила у Великобританії. За її плечима - цілий ряд документальних стрічок про Росію, холодну війну, занепад Британської імперії.



Передостання серія, яка отримала назву "Війна" (War) починається з розповіді про події, що передували початку військового конфлікту, з історії програми розгортання ПРО США в Європі, важких переговорів щодо неї, потім іде перехід до Грузії, її прагнення вступити в НАТО та до погіршення відносин з Росією. Основний акцент у фільмі зроблено на буквально погодинному розгляді подій серпня 2008 року: на тлі відеохроніки учасники розповідають, що відбувалося за лаштунками конфлікту.