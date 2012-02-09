Польща назвала першого звинуваченого у справі про Смоленську катастрофу

Польська прокуратура сьогодні висунула перші офіційні звинувачення у справі Смоленської авіакатастрофи 2010 року, яка забрала життя майже сотні польських високопосадовців на чолі з Президентом Лехом Качинським.

Як повідомила власному кореспонденту УНІАН у Польщі прес-секретар Варшавської Окружної прокуратури, яка веде цю справу, Рената МАЗУР, звинувачення висунуто заступнику глави Державної охорони (BOR) Павлу БЄЛАВНИ.

За її словами, слідчі звинуватили генерала в тому, що він не виконав свій службовий обов’язок під час підготовки візиту Президента Леха Качинського до Смоленська 10 квітня 2010 року. Крім цього, його звинуватили у наданні неправдивих свідчень.

Співрозмовник агентства відзначила, що генерал не визнав своєї провини та відмовився надати пояснення.

За словами Р.МАЗУР, польське законодавство за висунуті віце-главі BOR звинувачення передбачає позбавлення волі від 3 місяців до 5 років.

Прес-секретар сказала, що прокуратура не вимагатиме його арешту. При цьому вона не уточнила, коли справа може бути передана до суду.

За даними офіційного веб-сайту BOR, 45-річний П.БЭЛАВНИ, котрий почав працювати у цій структурі звичайним охоронцем в 1991 році, став заступником керівника відомства у 2007 році.

Генерал з початку своєї кар`єри опікувався охороною представників польського уряду, закордонних делегацій, Президента Польщі та виконував обов`язки глави департаменту особистої охорони (в 2006-2007 роках).

У 2005 році його відзначили "Золотим хрестом за Заслуги".

Довідка УНІАН. Літак польського Президента Леха Качинського Ту-154 розбився поблизу Смоленська вранці 10 квітня 2010 року. Під час посадки літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту перебували 96 людей - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу - всі загинули.

У Польщі кілька прокуратур, серед яких військова, ведуть окремі розслідування в справі Смоленської авіакатастрофи.

Спеціальна польська урядова комісія, яка вивчала технічні причини падіння літака, влітку минулого року назвала головною причиною трагедії "помилки пілотів", зауваживши, що вплив на неї мали також дії російських диспетчерів.