Туреччина стоїть на порозі чергового військового перевороту?

Кандидат від правлячої в Туреччині проісламської Партії справедливості і розвитку (ПСР), глава МЗС Абдуллах ГЮЛЬ не набрав необхідних голосів для перемоги в другому турі президентських виборів, що відбувся сьогодні в парламенті країни, повідомляє місцеве телебачення.

Для перемоги в другому турі кандидатові було необхідно одержати конституційну більшість (367 голосів) в 550-місцевому меджлісі, передає РІА Новости.

А.ГЮЛЬ є основним з трьох кандидатів на президентський пост, який поки займає Ахмет Недждет СЕЗЕР.

У першому турі виборів, що відбувся 20 серпня, А.ГЮЛЬ також не зумів набрати конституційну більшість.

Вибрати главу МЗС новим президентом Туреччини, як очікується, вдасться тільки в третьому турі президентських виборів, наміченому на 28 серпня. Тоді для перемоги потрібна проста більшість або 276 голосів. ПСР, яку очолює прем`єр-міністр Тайіп ЕРДОГАН, має в парламенті 341 мандат.

Напередодні голосування Т.ЕРДОГАН призвав керівництво впливової армії не втручатися в політику. "Давайте не вмішувати в політику турецькі збройні сили. Якщо ми це робитимемо, то тоді навіщо потрібні ми (політики)?" - сказав Т.ЕРДОГАН в ефірі телекомпанії Kanal D в минулий вівторок.

Керівництво турецької армії, що тричі здійснювала перевороти в країні за останні півстоліття (1961, 1971 і 1980 роки), неодноразово виражало побоювання, що А.ГЮЛЬ або інший представник проісламістів у разі обрання президентом Туреччини може зробити конкретні кроки по її перетворенню зі світської в теократичну державу.

А.ГЮЛЬ і Т.ЕРДОГАН такі побоювання називають неспроможними.