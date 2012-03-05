У Перу схопили лідера повстанців

Перуанська поліція заарештувала ще одного лідера повстанської маоїстської організації "Сендеро Луміносо" (Сяючий шлях) Вальтера Діаса Вегу, повідомляє в неділю телеканал Univision.



У середині лютого був арештований Флоріндо Флорес (Florindo Flores) на псевдо "товариш Артеміо", якого влада вважає одним з основних лідерів "Сендеро Луміносо".



"Товаришу Артеміо" загрожує довічне ув'язнення за причетність до терактів і тисячі вбивств. Влада має намір перевірити можливу причетність терориста до торгівлі наркотиками та відмивання незаконно отриманих коштів, і, в разі підтвердження цієї інформації, пред'явити йому нові звинувачення.



Начальник поліції Перу Рауль Саласар повідомив, що Діас Вега був затриманий в центральному департаменті країни Уануко, при ньому було виявлено зброю і радіостанцію. Правоохоронні органи вважають, що затриманий лідер повстанців взяв на себе керівництво організацією після арешту Флореса.



На думку поліції, Діас Вега намагався організувати фізичне усунення її інформаторів, яким вдалося проникнути в "Сендеро Луміносо" і сприяти арешту "товариша Артеміо".



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"Сендеро Луміносо" була створена 1960 року, до неї ввійшли університетські викладачі та студенти одного з найбідніших перуанських департаментів Аякучо, дає довідку РІА "Новости".

У травні 1980 року організація перейшла до збройної партизанської війни проти представників влади. У 1992 році лідер і засновник організації Абімаель Гусман був захоплений в ході спецоперації за наказом президента Перу Альберто Фухіморі і зараз відбуває довічне ув'язнення.