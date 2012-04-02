Росія ратифікувала договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД

Відповідний закон розміщений у понеділок у банку федеральних нормативних і розпорядчих актів РФ.

Даний документ 20 березня ратифікувала Державна дума РФ, 28 березня – Рада Федерації Росії.

Передбачається, що договір забезпечить необхідні умови для повноцінного і ефективного функціонування зони вільної торгівлі на території СНД і створить сприятливі умови для подальшого поглиблення інтеграції на основі норм Світової організації торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі угоду підписали вісім країн СНД - Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан і Україна.

Разом із типовими для подібних угод положеннями про відміну імпортних мит, в договорі передбачаються зобов'язання сторін, що гарантують недискримінаційне застосування правил нетарифного регулювання, надання національного режиму, а також чіткі, відповідні світовій практиці правила у області субсидування.

Договір замінить нині чинні між державами - учасницями СНД угоди про вільну торгівлю, як двосторонні, так і багатосторонні.

Договір повинен вступити в силу через 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання сторонами, що підписали його, внутрідержавних процедур, необхідних для набуття ним сили.