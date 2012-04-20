Сеул оголосив про те, що влада КНДР готує запуск ще однієї балістичної ракети, що має допомогти Пхеньяну реабілітуватися за попереднє невдале випробування. Про це пише російський «КоммерсантЪ».

Про виявлення нової балістичної ракети повідомили журналістам джерела в уряді Південної Кореї. Очевидно, інформацію їм надала американська розвідка, що одержала нові супутникові знімки полігону Тончан-ні. Нагадаємо, саме звідти 13 квітня було здійснено пуск ракети «Инха-3» («Чумацький шлях»), який закінчився невдачею: пролетівши близько двох хвилин, ракета розвалилася і впала в океан.

Друга ракета, імовірно, була доставлена на полігон тоді ж, коли і перша, тобто приблизно 23 березня. Зараз вона зберігається в ангарі, де, судячи з усього, йде її складання. За своїми параметрами нова ракета практично ідентична першій. Очікується, що її буде запущено найближчим часом, щоб компенсувати колишню невдачу.

На користь цього говорить і остання риторика керівництва КНДР. Так, 19 квітня представник комітету з космічних технологій заявив державному інформагентству ЦТАК, що Пхеньян, «як і раніше, здійснюватиме запуски супутників, незважаючи на вороже ставлення з боку США, Південної Кореї і Японії». За його словами, такі запуски «відповідають політиці сонгун (пріоритет армії - “Ъ”)» країни і «довгостроковій програмі освоєння космічного простору в мирних цілях». При цьому співбесідник агентства зазначив, що реалізація намічених планів для КНДР куди важливіша за американську допомогу, особливо враховуючи те, що «народ країни користується всіма перевагами соціалізму» і йому «більше не доводиться затягувати пасок».

Тим часом влада США продовжує пильно стежити за розвитком північнокорейської ракетної програми. 19 квітня цій темі було присвячене засідання комітету зі збройних сил США, в якому взяв участь міністр оборони Леон Панетта. Відповідаючи на питання членів комітету, він, зокрема, заявив, що деяку допомогу Північній Кореї в розвитку її ракетної програми надав Китай. При цьому глава Пентагону відмовився уточнити, в чому саме полягала ця допомога, зіславшись на «чутливість» питання.