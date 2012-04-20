КНДР готує запуск ще однієї балістичної ракети
Про виявлення нової балістичної ракети повідомили джерела в уряді Південної Кореї.
|Кім Чен Ин хоче реабілітуватися
Про виявлення нової балістичної ракети повідомили журналістам джерела в уряді Південної Кореї. Очевидно, інформацію їм надала американська розвідка, що одержала нові супутникові знімки полігону Тончан-ні. Нагадаємо, саме звідти 13 квітня було здійснено пуск ракети «Инха-3» («Чумацький шлях»), який закінчився невдачею: пролетівши близько двох хвилин, ракета розвалилася і впала в океан.
Друга ракета, імовірно, була доставлена на полігон тоді ж, коли і перша, тобто приблизно 23 березня. Зараз вона зберігається в ангарі, де, судячи з усього, йде її складання. За своїми параметрами нова ракета практично ідентична першій. Очікується, що її буде запущено найближчим часом, щоб компенсувати колишню невдачу.
На користь цього говорить і остання риторика керівництва КНДР. Так, 19 квітня представник комітету з космічних технологій заявив державному інформагентству ЦТАК, що Пхеньян, «як і раніше, здійснюватиме запуски супутників, незважаючи на вороже ставлення з боку США, Південної Кореї і Японії». За його словами, такі запуски «відповідають політиці сонгун (пріоритет армії - “Ъ”)» країни і «довгостроковій програмі освоєння космічного простору в мирних цілях». При цьому співбесідник агентства зазначив, що реалізація намічених планів для КНДР куди важливіша за американську допомогу, особливо враховуючи те, що «народ країни користується всіма перевагами соціалізму» і йому «більше не доводиться затягувати пасок».
Тим часом влада США продовжує пильно стежити за розвитком північнокорейської ракетної програми. 19 квітня цій темі було присвячене засідання комітету зі збройних сил США, в якому взяв участь міністр оборони Леон Панетта. Відповідаючи на питання членів комітету, він, зокрема, заявив, що деяку допомогу Північній Кореї в розвитку її ракетної програми надав Китай. При цьому глава Пентагону відмовився уточнити, в чому саме полягала ця допомога, зіславшись на «чутливість» питання.