ОПЕК прийняв несподіване рішення

Картель експортерів нафти ОПЕК ухвалив рішення збільшити видобуток нафти на 500 тисяч баррелів на добу з листопада 2007 року, передає Лента.ру з посиланням на агентство Bloomberg.

Таке рішення було ухвалене у зв’язку з побоюваннями, що високі ціни на сировину можуть негативно вплинути на світову економіку. З листопада обсяг виробництва складе 27,2 мільйона баррелів сирої нафти на добу. Як пояснює агентство, члени картеля вже виробили більше нафти, чим дозволяли їх квоти. За деякими даними, при ліміті в 25,8 мільйона баррелів на добу в серпні видобувалося близько 26,7 мільйонів баррелів.

Повідомлення про збільшення видобутку нафти вже привело до зниження цін на неї. Так, на Нью-йоркській товарно-сировинній біржі в ході торгів у понеділок і вівторок вартість барреля сирої нафти з постачанням в жовтні досягала 78,32 долара, а після обнародування рішення картеля вона знизилася майже на долар.

Рішення ОПЕК було несподіваним для багатьох аналітиків, додає Bloomberg. Опитані агентством фахівці на минулому тижні вказували, що квоти найближчим часом навряд чи збільшуватимуться.