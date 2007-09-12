Ціни на нафту побили історичний рекорд

Вартість барреля нафти в Нью-Йорку 12 вересня піднялася до рекордного рівня в 78,99 долара, передає Лента.ру з посиланням на AFP. Причиною нинішнього зростання стало занепокоєння трейдерів через невеликий обсяг пропозиції нафти. Спровокувало зростання цін рішення країн ОПЕК збільшити видобуток, ухвалене саме з метою стримати ціни. Але консорціум обмежився дозволом на збільшення всього на 500 тисяч баррелів на добу, і ефект виявився протилежним.

11 вересня жовтневий контракт на постачання нафти марки WTI подорожчав всьоме поспіль і закрився на рівні 78,23 долара за баррель. Це на два центи більше історичного максимуму закриття.

Попередній рекорд був встановлений 1 серпня. Тоді за баррель давали 78,77 долара. Тоді причиною рекордних цін стала заява уряду США про зниження обсягу запасів нафти.