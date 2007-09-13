Єврокомісія розпочинає дебати ”без табу”

Європейська комісія запропонувала переглянути підходи до витрат бюджету Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила на прес-конференції 12 вересня комісар ЄС з питнаь фінансових програм та бюджету Далія ГРІБОСКАЙТЕ.

“Ми розпочинаємо дебати без табу щодо пріоритетів у видатковій частині, що означає, що ми також розпочинаємо обговорення без будь-яких табу щодо того, які політику потрібно проводити”, - заявила комісар ЄС, представляючи документ під назвою “Реформуючи бюджет, змінюючи Європу”.

Документ, який має статус консультативного, містить низку запитань: чи достатньо відповідає бюджет потребам, які змінилися за останні 20 років з моменту запровадження чинних правил формування і витрачання бюджету? як знайти правильний баланс між стабільністю та гнучкістю у використанні коштів? яким чином політичні цілі мають бути відображені у бюджеті? чи можна посилити прозорість бюджету?

Єврокомісія пропонує усім зацікавленим сторонам подати свої пропозиції до 15 квітня 2008 року.

У листопаді 2007 року у Ліссабоні відбудеться засідання представників бюджетних комітетів національних парламентів країн-членів ЄС, на якому обговорюватиметься питання реформування бюджетної політики ЄС.

Навесні наступного року Єврокомісія разом з Європарламентом планує провести політичну конференцію для обговорення попередніх результатів публічного обговорення, а наприкінці 2008 – початку 2009 року Єврокомісія планує представити пропозиції щодо перегляду бюджетної політики починаючи з 2014 року.