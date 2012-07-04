Янукович наголошує на незворотності евроінтеграційних процесів України

В.Янукович заявив, що євроінтеграційні перспективи України безпосередньо залежать від втілення у життя таких засадничих цінностей Європейського Союзу, як свобода, демократія, рівність, правова держава та права людини, плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість і солідарність, що відображені для країн-претендентів у так званих Копенгагенських критеріях.

«Використання досвіду країн – членів Євросоюзу, запровадження європейських стандартів дотримання верховенства права, прав людини та розвиток дієвої ринкової економіки має на меті підвищення якості життя в Україні. З огляду на це державна політика України базується на зазначених вище критеріях членства в ЄС, у т. ч. щодо підвищення прозорості, відкритості та публічності в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування», - йдеться у посланні.

Нині, за словами В.Януковича, головним питанням євроінтеграційного процесу є укладання Угоди про асоціацію, яка започаткує якісно новий етап у відносинах між Україною та ЄС – перехід від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Україна продемонструвала серйозність своїх євроінтеграційних прагнень, розпочавши у 2010 році упровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки, у тому числі заходів із реформування політичної системи.

Глава держави наголосив, що у контексті цього для України стратегічними пріоритетами залишаються зміцнення демократії, верховенства права, забезпечення основних прав і свобод людини, зниження рівня бідності, боротьба зі злочинністю та корупцією, розвиток інститутів громадянського суспільства; співпраця з Євросоюзом у здійсненні реформ, зокрема у модернізації судового та виборчого законодавства і внесення відповідних змін до Конституції України за участі українських і європейських експертів разом з представниками Венеціанської комісії, а також додаткове навчання та обмін з інститутами ЄС відповідними програмами у сфері правосуддя та внутрішніх справ; здійснення низки правових реформ, що адаптували б приватне та публічне право України до європейських і міжнародних стандартів; зміцнення Європейської політики сусідства для поступового зближення з ЄС на основі спільних цінностей і поглибленої участі України в політичних заходах, програмах та агенціях Євросоюзу.

«Україна також підтримує пропозицію Євросоюзу щодо створення Консультативної групи високого рівня ЄС для України, аби допомогти Україні в її зусиллях відповідати вимогам законодавства ЄС, у тому числі щодо судової влади», - наголосив В.Янукович.

За його словами, отримання політичної та економічної асоціації з ЄС, прагнення створити умови для започаткування переговорів про вступ України до Євросоюзу не є самоціллю чи політично зумовленим, ситуативним рішенням.

Реформування політичної системи України та впровадження європейських норм і принципів у політичне життя відповідає Конституції України, користується підтримкою більшості громадян України, які схвалюють інтеграцію з ЄС (51,7% у жовтні 2011 році, згідно з опитуванням Центру Разумкова), та сприяє подоланню нагальних внутрішньополітичних проблем, зауважив В.Янукович.