Колорадський убивця називав себе Джокером

Про це журналістам повідомив глава поліції Нью-Йорка Реймонд Келлі, передає Associated Press.

Джокер - персонаж коміксів про Бетмена - вбивця-психопат, якого автори визначили як "втілення хаосу", один з головних і найбільш відомих ворогів Бетмена. 24-річний Джеймс Холмс не тільки називав себе його ім`ям, а й пофарбував волосся в червоний колір. "Цілком очевидно, що підозрюваний знаходиться в стані важкого психічного розладу" - наводить слова Р.Келлі РосБізнесКонсалтинг.

Р.Келлі - колишній колега начальника поліції міста Аврора, де сталася трагедія. Вони тривалий час співпрацювали в поліції Нью-Йорка.

За свідченнями самовидців, Дж,Холмс був одягнений у чорний бронежилет і використовував протигаз - костюм, схожий на костюм Бейна, який є противником Бетмена у фільмі "Темний лицар: відродження легенди". Експерти також зауважили, що ряд його дій схожий з діями Джокера у фільмі "Темний лицар" і "Бетмен", проте не знайшли прямих доказів того, що Дж.Холмс сприйняв ці фільми як керівництво до дії.