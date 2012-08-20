У Сомалі вибиратимуть президента

ЯК повідомляєІТАР-ТАСС, у столиці - Могадішо підвищено заходи безпеки, вулиці міста патрулюють посилені наряди поліції й армійські підрозділи.

Згідно з підписаними раніше угодами, обирати Президента будуть депутати парламенту. Цей законодавчий орган у країні досі остаточно не сформований, хоча угода про створення уряду та інших інститутів влади була досягнута учасниками політичного процесу ще в лютому.

У майбутньому парламент Сомалі включатиме 275 депутатів, а поки спеціальна комісія оприлюднила список із 215 законодавців, яких вистачає для кворуму. Саме їм і належить вирішити долю виборів глави держави, завершивши таким чином перехідний період, що тривав вісім років.

В остаточному списку кандидатів у президенти Сомалі понад 20 імен. Проте політичні спостерігачі сходяться на думці, що найбільш реальними претендентами на високий пост є діючий глава держави Шейх Шаріф Шейх Ахмед, прем'єр-міністр Абдівелі Мохамед Алі та спікер парламенту Шаріф Хасан Шейх Аден.

Сомалі не існує як єдина держава з 1991 року, коли був повалений диктатор Сіад Барре. Кілька років тому в Найробі зусиллями США та Ефіопії було сформовано перехідний уряд. Проте наразі він контролює лише невелику частину території. Діючій владі на чолі з Президентом Ахмедом протистоять ісламісти з угрупування "Аш-Шабаб".

За даними ООН, Сомалі зіткнулася з найгострішою гуманітарною кризою, що поставила значну частину населення в залежність від зовнішньої допомоги. За останні декілька років у результаті озброєного конфлікту в країні загинули понад 21 тис. мирних громадян, близько 1,5 млн осіб залишилися без даху, ще понад 560 тис. були вимушені бігти в сусідні держави.