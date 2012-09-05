Генсек НАТО їде до Вірменії на тлі загострення конфлікту

Расмуссен зустрінеться з президентом Вірменії Сержем Саргсяном, міністром закордонних справ Едвардом Налбандяном і міністром оборони Сейраном Оганяном.

Расмуссен приїжджає до Вірменії в непростий час, це пов'язано зі скандалом навколо лейтенанта азербайджанської армії Раміля Сафарова, засудженого до довічного ув'язнення за звіряче вбивство в 2004 році в Будапешті вірменського офіцера і екстрадованого в серпні ц.р. в Баку. Після повернення в Азербайджан він був помилуваний президентом Ільхамом Алієвим. Більш того, Сафарову присвоєно звання майора.

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Це викликало різку реакцію в Єревані. Президент Вірменії Серж Саргсян заявив на зустрічі з керівниками акредитованих в країні диппредставництв про призупинення дипломатичних відносин і всіх офіційних зв'язків з Угорщиною. Міністр оборони Вірменії Сейран Оганян і начальник головного штабу ЗС країни Юрій Хачатуров розпорядилися "підвищити пильність військ".

Вірменська громадськість має намір зустріти Расмуссена в Єревані акціями протесту.

На думку експертів, генсекові НАТО доведеться відповідати за дії однієї з країн-членів альянсу, і позиція Расмуссена, швидше за все, буде відбивати і позицію ЄС.

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Співпраця між Вірменією та Північноатлантичним альянсом в даний час будується відповідно до Плану індивідуального партнерства (Individual Partnership Action Plan - IPAP) Вірменія-НАТО, який був підписаний у грудні 2005 року, зауважує РІА "Новости".

Участь Вірменії в IPAP передбачає проведення періодичних консультацій з НАТО з регіональної безпеки, розробку самої стратегії цієї безпеки, розробку військової доктрини Вірменії, удосконалення процесу оборонного та бюджетного планування та інші питання.

Вірменія також бере участь у миротворчих операціях у Косово та Афганістані. Вірменія прагне поглибити практичне і політичне співробітництво з НАТО, однак, згідно офіційної позиції, не прагне до членства в Північноатлантичному альянсі.