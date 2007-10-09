Екс-міністр оборони Грузії вийшов з в`язниці

Екс-міністр оборони Грузії Іраклій ОКРУАШВІЛІ сьогодні вночі був звільнений з в`язниці після сплати застави в 10 мільйонів ларі (близько шести мільйонів доларів).

Як повідомляє НТВ, додому його супроводжували співробітники поліції. На запитання журналістів відповідати він відмовився.

Напередодні заступник генпрокурора Грузії заявив, що після того, як І.ОКРУАШВІЛІ визнав свою провину за двома пунктами звинувачення – в здирстві і в недбалому ставленні до службових обов`язків - він може бути звільнений з попереднього утримання під заставу.

Крім того, екс-міністр визнав, що висунуті ним звинувачення на адресу Президента Михайла СААКАШВІЛІ не відповідають дійсності.

25 вересня в телеефірі І.ОКРУАШВІЛІ звинуватив М.СААКАШВІЛІ в спробі організації замовлених вбивств.