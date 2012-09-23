П'ять опозиційних партій Білорусі визнали вибори недемократичними

Парламентські вибори в Білорусі не можна назвати прозорими і демократичними через втручання виконавчої влади у виборчий процес, заявляють представники п'яти опозиційних партій і рухів Білорусі.

Як передає РІА Новости, у свою чергу, в ЦВК вважають, що опозиція намагається показати ЗМІ та іноземним політикам, що вибори в Білорусі не можуть бути чесними і справедливими.

«Це (непрозорість виборів, втручання влади - УНІАН) дає нам право зараз, незалежно від результатів голосування, які будуть оголошені комісіями, куди не включили представників опозиційних політичних структур, і до оголошення цих результатів, не визнавати вибори в Палату представників 2012 рівними, прозорими і демократичними», - йдеться в поширеній в неділю заяві, підписаній представниками Білоруського народного фронту, Білоруської партії лівих «Справедливий мир», Білоруської соціал-демократичної партії (Громада), руху «За свободу» і цивільної кампанії «Говори правду».

Представники опозиційних структур, які підписали заяву, звернулися до міжнародних організацій із закликом «посилити політику впливу на уряд Білорусі з вимогою припинити політичні репресії, звільнити всіх політичних в’язнів і повернути всім засудженим в ході політично мотивованих судових процесів політичні права і свободи».

Як стверджується в заяві, в ході передвиборчої кампанії виявлявся тиск на кандидатів від опозиції та їхніх прихильників. Автори заяви зазначають, що нинішня виборча кампанія давала «надзвичайно важливий шанс для білоруської влади довести, що вони зробили висновки з кризи, яка була спричинена діями 2010 року, коли економіку принесли в жертву політичних розрахунків, а залишки демократії були розтоптані через страх видатися слабкими і втратити контроль над суспільством».

«Проте шанс не було використано», - заявляють представники опозиції.

Зокрема, на їхню думку, «виконавча влада фактично контролювала електоральний процес на всіх його етапах, втручалася в нього, застосовуючи тиск на кандидатів - інакодумців та їхніх прихильників». Перед виборами не були звільнені особи, «засуджені в ході політично мотивованих судових процесів і визнані міжнародним співтовариством політичними в’язнями», зауважують представники білоруської опозиції.

Вони вважають, що при формуванні виборчих комісій всіх рівнів, допуску внутрішніх спостерігачів на дільниці для голосування, створенні умов для агітації «кандидати, які представляли лояльні до влади структури, користувалися заздалегідь обумовленою і явною перевагою».

Представники опозиції також зазначають, що під час дострокового голосування були виявлені факти «масового тиску на осіб, залежних від влади через навчання в державних освітніх установах або роботу на державних підприємствах».

В ході агітаційної кампанії, заявляють в білоруській опозиції, «влада незаконно позбавляла своїх опонентів права вільного звернення до виборців навіть в межах, передбачених чинним законодавством».

«Використовувався механізм цензури, зокрема зняття з ефіру вже записаних виступів зареєстрованих кандидатів, проводилися арешти учасників пікетів, що відбувалися у визначених законом місцях», - стверджують в опозиції.

У свою чергу, в Центрвиборчкомі республіки вважають, що заява опозиції є частиною її стратегії, побудованої задовго до виборів, і розрахованою на західну аудиторію.

«Частина опозиційних політиків заявила про невизнання результатів виборів ще на початку року. Певна політика цих партій тут є. Вони свою діяльність спрямували на те, щоб показати ЗМІ та іноземним політикам, що в Білорусі виборів немає, вони не можуть бути чесними і справедливими», - заявив секретар Центрвиборчкому Микола Лозовик в неділю на прес-конференції в Мінську, коментуючи заяву п'яти опозиційних партій.

За словами представника Центрвиборчкому, така позиція є «стилем діяльності» опозиційних партій.

«Це все ланки одного ланцюга, який був побудований ще задовго до виборів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Білорусі в неділю обирають депутатів палати представників Національних зборів (нижня палата білоруського парламенту). Вибори відбуваються за мажоритарною системою: на 110 виборчих округах повинні обрати 110 депутатів парламенту – по одному на кожному.

На 110 місць в парламенті претендують 293 кандидати. В країні і за кордоном відкрито 6,344 тисячі виборчих дільниць.

Вибори вже визнано такими, що відбулися: за даними, розміщеними на офіційному сайті Центрвиборчкому, на 14.00 в голосуванні взяли участь понад 50% виборців. Поріг явки на виборах становить саме 50%.