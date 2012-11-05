Відразу після виборів на Нью-Йорк обрушиться новий ураган

Про це повідомив Національний метеорологічний центр.

Шторм "Носістер" буде значно меншої сили, ніж "Сенді", проте буде становити значну загрозу, оскільки його пориви можуть досягати 55 миль на годину (близько 70 кілометрів на годину), пише РІА "Новости". Метеорологи закликають готуватися до нового можливого затоплення прибережної зони, падіння дерев і обриву ліній електропередач.

"Носістер" принесе холод і, як очікується, сніг.

Городян знову закликають на цей випадок запастися необхідним запасом продуктів і не залишати будинки в середу, на наступний день після голосування на виборах президента США.