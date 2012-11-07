На Кубані екстрено готуються до нової повені

"За даними Краснодарського крайового гідрометцентру, у зв'язку з очікуваними сильними дощами, вранці та вдень у середу в басейні річки Мзимта в Сочі на ділянці "струмок Житній - річка Пслух" очікується сходження селевих потоків", - повідомили у відомстві, пише РІА "Новости".

Через стихію можуть бути підтоплені прибережні території, технологічні майданчики в районі будівництва олімпійських об'єктів, житлових селищ будівельників, розташованих в заплаві річки Мзимта. Також можливий підмив опор ЛЕП та мостів, перекриття автомобільних шляхів і залізниць.

Крім того, до вечора середи в Туапсинському, Кримському та Геленджикському районах Краснодарського краю очікується дуже сильний дощ та підняття рівня річок. Можливі підтоплення населених пунктів, прорив дамб, гребель ставків, підмив опор мостів, земляних насипів залізничних колій.

За останні кілька місяців Кубань серйозно постраждала від природних стихій. Під час руйнівної повені в Кримському районі Краснодарського краю 6-7 липня загинули 168 осіб, а в районі Туапсе стихія в ніч на 22 серпня забрала життя чотирьох.