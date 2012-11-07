У Сирійській опозиції намітилась зміна керівництва

Ці спроби покликані послабити вплив Сирійської національної ради, критики якої кажуть, що там надто сильний вплив ісламістів з «Мусульманського братства» і, натомість, мало представлені озброєні повстанці і активісти опозиції, які ведуть боротьбу з режимом президента Башара Асада безпосередньо в Сирії, пише Радіо Свобода.

Активісти опозиції планують зустрітися в четвер у Катарі, щоб обрати 50 представників, які б могли об’єднати опозиціонерів і координувати дії з повстанцями в Сирії.

Держсекретар США Гілларі Клінтон минулого тижня заявила, що сирійській опозиції настав час вийти за межі Сирійської національної ради.