Саркозі подав до суду на розлучення з дружиною - ЗМІ
13:29, 17 жовтня 2007Світ
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Прес-служба президента не коментує
|Ніколя САРКОЗІ і його дружина Сесілія
Про це повідомляє французький Інтернет-сайт Nouvel Observateur.
Згідно з повідомленням, прес-секретар Президента Франції Давід МАРТІНОН на прохання агентства «Франс-прес» прокоментувати цю інформацію відповів: “Без коментарів”.
Видання зазначає, що протягом останнього тижня чутки про розлучення президентської пари посилилися, тим більше, що з літа С.САРКОЗІ не з’являється поруч зі своїм чоловіком.
Видання також повідомляє, що у четвер, 18 жовтня, планує оприлюднити своє досьє щодо цього питання.
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