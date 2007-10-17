Саркозі подав до суду на розлучення з дружиною - ЗМІ

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ і його дружина Сесілія у понеділок, 15 жовтня, звернулися до судді для оформлення розлучення.

Про це повідомляє французький Інтернет-сайт Nouvel Observateur.

Згідно з повідомленням, прес-секретар Президента Франції Давід МАРТІНОН на прохання агентства «Франс-прес» прокоментувати цю інформацію відповів: “Без коментарів”.

Видання зазначає, що протягом останнього тижня чутки про розлучення президентської пари посилилися, тим більше, що з літа С.САРКОЗІ не з’являється поруч зі своїм чоловіком.

Видання також повідомляє, що у четвер, 18 жовтня, планує оприлюднити своє досьє щодо цього питання.