Депутат Держдуми: сотні тисяч людей мають і український, і російський паспорт

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

"Ми чудово розуміємо, що сотні тисяч, якщо не мільйони людей мають і російський, і український паспорт. Це правда", - сказав Д.Саблін.

За його словами, це викликано сильним переплетенням споріднених зв'язків громадян двох країн, де часто діти і батьки проживають у різних країнах, але їздять один до одного. "Особисто я знаю багато людей, в яких є і російські, і українські паспорти", - сказав він.

У свою чергу, перший заступник голови Комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Володимир Джабаров повідомив, що внесені до Держдуми зміни до закону про громадянство, які передбачають надання російського громадянства співвітчизникам за спрощеною схемою, викликали дуже великий резонанс.

"Ми зрозуміли, що нам крім цих поправок треба вносити поправки до закону "Про співвітчизників" і чітко визначити, хто такі співвітчизники, щоб чітко розуміти, хто може претендувати на спрощене отримання громадянства РФ", - сказав він.

В.Джабаров повідомив, що питання про надання громадянства РФ співвітчизникам без відмови від національних паспортів поки знаходиться у стадії дискусії.

Водночас, він упевнений, що після створення Євразійського союзу актуальність питання громадянства втратить свою актуальність.

"Зараз ми повинні допомогти нашим співвітчизникам, які по волі долі опинилися після 1992 року поза межами історичної батьківщини", - сказав В.Джабаров.

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада В.Джабаров, коментуючи поправки до закону про громадянство РФ, які підготовлені у верхній палаті російського парламенту і перебувають на розгляді в Держдумі, повідомив, що влада Росії до кінця року планує спростити механізм отримання російського громадянства, в першу чергу для 25 млн громадян країн СНД.

В.Джабаров відзначив, що скасовується необхідність дотримання п'ятирічного терміну проживання в Росії та наявності посвідки на проживання. Не потрібні й підтвердження законного джерела існування, а також складання іспиту з російської мови.

«Не знаючи глибини питання, багато хто вирішив, що ми запрошуємо практично всіх громадян колишнього Радянського Союзу стати громадянами Росії. Це не так», - сказав В.Джабаров. Він пояснив, що йдеться про спрощене одержання громадянства саме співвітчизниками, до яких належать представники корінних народів, які населяють територію Російської Федерації в її сучасних межах.

29 листопада В.Джабаров заявив, що громадяни України, які не є російськими співвітчизниками, зможуть отримати громадянство РФ за спрощеною схемою у випадку, якщо вони або їхні предки проживали на території сучасної Росії.