Сумний рекорд 2012 року: у світі загинуло 139 журналістів

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомляє неурядова організація з консультативним статусом при ООН "Прес Емблем Кампейн" (Press Emblem Campaign, ПЕК).

Генеральний секретар ПЕК Блез Лемпан визнав, що "йдеться про жахливий рік для преси", безпосередньо пов'язавши велике число жертв працівників ЗМІ з сирійською кризою. За його словами, "з початку року журналісти стають мішенями для обох сторін конфлікту, а висвітлення подій у САР стало надзвичайно складним завданням через бойові дії, що ведуться в міських зонах, коли складно відрізнити військових від цивільного населення".

"Після Іраку 2003-2006 років конфлікт у Сирії став найкривавішим для журналістів із початку століття", - йдеться в повідомленні ПЕК.

Всього в САР з початку року було вбито 36 журналістів, з яких 13 працювали в іноземних ЗМІ.

Далі в списку найнебезпечніших місць для роботи журналістів йдуть Сомалі (19) і Пакистан (12). За ними слідують Мексика та Бразилія (по 11), Гондурас і Філіппіни (по 6), Бангладеш (4), Ірак, Еритрея, Індія, Нігерія, Сектор Газа (по 3), Афганістан, Болівія та Колумбія (по 2).

По одному журналісту було вбито в Бахрейні, Гаїті, Єгипті, Індонезії, Камбоджі, Непалі, Панамі, Росії, Танзанії, Таїланді, Уганді, Еквадорі, Південному Судані.

Найнебезпечнішим регіоном для працівників ЗМІ став Близький Схід. Тут із початку року загинули 44 журналісти. Потім слідує Латинська Америка (35), Азія (31), Африка (28), Європа (1). Всього ж за неповні п'ять років, із початку 2008 року, було вбито 569 журналістів, або по 114 за рік.

Організація ПЕК була створена в 2004 році групою журналістів із різних країн, штаб-квартира розташована в Женеві.