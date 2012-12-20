Ізраїль вперше за 15 років побудує нове поселення в Східному Єрусалимі

Як пише РІА Новости, профільний комітет єрусалимської мерії схвалив план зведення 2 тисяч 612 одиниць житла, односімейних будинків або квартир, в Гіват ха-Матос, де зараз між палестинським містом Віфлеємом і арабським кварталом Єрусалиму Бейт-Сафафа живуть кілька десятків єврейських і арабських родин.

"Гіват ха-Матос - це перший новий ізраїльський поселенський район у Східному Єрусалимі після будівництва (району) Хар-Хома в 1990-х ... Його забудова, приватна чи громадська, може початися протягом декількох місяців", - повідомили правозахисники.

За їх даними, незабаром очікується затвердження наступних трьох етапів проекту - ще на 1 тисячу 362 одиниці житла та 1,1 тисячі готельних номерів.

Напередодні міністерство будівництва Ізраїлю, за відомостями місцевих ЗМІ, також опублікувало тендери на зведення 1 тисячі 48 одиниць житла в інших спірних районах Єрусалиму і декількох поселеннях Західного берега ріки Йордан. За останні три дні Ізраїль просунув плани будівництва 5158 "одиниць житла" для єврейських поселенців, причому більше 80% проектів припадають на Східний Єрусалим - ту частину міста, яку палестинці бачать столицею своєї майбутньої держави, підрахувало агентство "Франс Прес".