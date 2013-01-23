Медведєв: Російська економіка не обвалиться без нафтодоларів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Давосі.

«Сьогоднішній рівень цін на нафту є плюс-мінус близьким до оптимального – і для виробників, і для споживачів», - відзначив Д.Медведєв.

При цьому він запевнив, що російська економіка не звалиться без великої кількості нафтодоларів.

«Так, залежність нашої економіки від сировинного експорту велика, але вона надто перебільшена. Вже сьогодні надто перебільшена», - сказав російський прем'єр.

За його словами, велика частина зростання економіки Росії останніми роками забезпечується не стільки за рахунок нафтогазових доходів, скільки за рахунок збільшення виробництва споживчих товарів і послуг. У перспективі політика російської влади має привести до значного розширення експорту продовольства та інтелектуальних послуг, сказав він.

При цьому Д.Медведєв наголосив, що Росія не зацікавлена в дуже високих цінах на сировину, оскільки вони заважають розвитку світової економіки і економіки РФ. «Але і дуже низькі ціни призводять до іншої крайності – браку ресурсів для забезпечення стійкого економічного зростання», - сказав він.

Д.Медведєв нагадав, що уряд увів жорстке бюджетне правило, яке означає, що додаткові нафтогазові доходи, одержані за рахунок високих цін, зберігатимуться, а використовуватися будуть лише в період низьких цін на сировину.

За даними Міністерства фінансів РФ, середня ціна на нафту марки Urals в 2012 році становила 110,52 дол. за барель, збільшившись на 1,08% зі 109,34 дол., зафіксованих у 2011 році.

За інформацією Міністерства економічного розвитку РФ, у 2013 році базовий прогноз цін на нафту становить 97 дол. за барель.

На початку 2011 року в той час прем'єр-міністр РФ Володимир Путін повідомив, що бюджет Росії в 2010 році на 50% складався з надходжень від нафтогазової галузі.

Довідка УНІАН. Сумарний видобуток нафти в Росії в 2012 р., за даними російського Міністерства енергетики, збільшився на 1,3% до 518 млн. тонн. Обсяги переробки в Росії підвищилися на 4,5% до 266 млн. тонн, тоді як експорт скоротився на 1% до 239 млн. тонн. Видобуток нафти в Росії зростав швидкими темпами проти низького рівня в 303 млн. тонн у 1996 р.