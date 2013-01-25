Казахське МЗС каже, що перехід на латиницю не пов’язаний з геополітикою

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Казахстану Ерлан Ідрісов сказав на спільній прес-конференції в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Президент Казахстану сказав прямо, що ніякого підтексту і ніякого геополітичного сигналу тут немає. Це планова робота і про це говорили давно. Президент про це говорив років десять тому», - сказав Е.Ідрісов.

За його словами, така робота в Казахстані ведеться з плануванням засобів і підготовкою суспільства, щоб не загубити наукову та історичну спадщину.

Е.Ідрісов відзначив, що Анатолій Луначарський (з жовтня 1917 року по вересень 1929 років - нарком освіти СРСР - УНІАН) на зорі Радянської влади активно просував ідею латинізації писемності в Союзі.

«Не так давно в надрах МДУ теж почали розробляти ідею переведення російської мови на латиницю», - сказав він.

У свою чергу, С.Лавров заявив, що переходу російської мови на латиницю не буде.

«Ми російську мову не віддамо в латиницю хоча б тому, що там немає літер «ё» та «й», - сказав С.Лавров.

При цьому він нагадав, що латиниця була упроваджена в Казахстані з 1929 по 1940 роки.

«Ми дуже добре почули заяву Президента Казахстану про те, що це жодним чином не означає якоїсь зміни геополітичних переваг», - сказав С.Лавров.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи в грудні 2012 року на зборах на честь річниці Незалежності республіки, Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв поставив завдання щодо переведення до 2025 року казахського алфавіту на латинську графіку.