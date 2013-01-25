В ході за заборону абортів в США беруть участь сотні тисяч осіб
Сотні тисяч людей пройшли маршем американською столицею, виступаючи за заборону абортів. Супроводжували хід противники таких заборон, які виступали на підтримку планування сім'ї.
Противники абортів зібралися біля будівлі верховного суду США, де провели нетривалий мітинг. Після цього вони рушили вздовж центрального вашингтонського парку Еспланада до Білого дому, повідомляють РІА Новости.
Учасники ходи тримають у руках плакати, що закликають припинити "вбивства ненароджених дітей", і викрикують гасла, закликаючи владу країни заборонити аборти на федеральному рівні. Прихильники планування сім'ї беруть участь у процесії і мітингах у центрі міста з плакатами про захист прав жінок і важливості планування сім'ї.
Хода триватиме до 18.00 п'ятниці (01.00 за київським часом в ніч на суботу). Організатори заявляють, що в ньому до вечора візьмуть участь більше 400 тисяч чоловік. Поліція поки не дає оцінок чисельності присутніх.
Ряд вулиць у центрі міста перекрито, що призвело до пробок на дорогах і збоїв у русі наземного громадського транспорту. Як очікується, на протестних мітингах виступлять екс-кандидати в президенти США губернатор Техасу Рік Перрі і екс-конгресмен Рік Санторума.