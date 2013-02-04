ЗМІ: Росія і США можуть підписати нову угоду з утилізації озброєнь

Про це пише в понеділок газета "Комерсант" з посиланням на джерело в російській делегації на мюнхенській конференції з безпеки. Нова угода може замінити програму Нанна - Лугара (1991), в рамках якої США надають іншим країнам допомогу в утилізації знятого з озброєння ядерної та хімічної зброї, а також засобів її доставки.

У 2012 році МЗС Росії заявив, що пропозиції США про продовження угоди про програмою Нанна - Лугара, яке закінчується в червні 2013 року, більше не відповідають уявленням Москви про те, як має бути вибудовано співпрацю у цій сфері. США висловили готовність обговорювати це питання.

РІА Новости зауважує, що за даними джерела газети, Москва може підписати нову угоду, "якщо вона буде грунтуватися на рівноправності та відповідати сучасним реаліям". Прикладом, за словами співрозмовника газети, може послужити оновлена в 2010 році угода 2002 року про утилізацію плутонію, де обидві сторони несуть рівні фінансові зобов'язання і "справедливо розподіляють відповідальність".

У рамках же програми Нанна - Лугара американські підрядники, найняті для робіт в Росії, не відповідають за виниклі з їхньої вини аварії і пригоди. При укладенні нової угоди Москва також хотіла б обмежити доступ американців на деякі об'єкти, пише газета. "Для обговорення параметрів майбутньої угоди Москву в лютому відвідає старший заступник держсекретаря Роуз Гетемюллер", - повідомляє "Комерсант".

Вашингтон хотів би якомога швидше вийти на конкретні домовленості, повідомило газеті джерело в Держдепі. Між тим, джерело видання в російській делегації запевнило, що на відміну від 1990-х років Москва тепер "нічого на швидку руку робити не буде".