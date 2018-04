Катерина Ющенко в Йорданії (фото)

Дружина Президента України Катерина Ющенко взяла участь у конференції "Mobilizing for Action" в Аммані (Хашимітське Королівство Йорданія) в неділю, 11 червня. У конференції брали участь представниці міжнародної організації "The Global Women`s Action Network for Children".

На фото 1,2 - зустріч з Королевою Йорданії Ранією, на 3 - з дружиною іракського президента Хирвою Талібані.