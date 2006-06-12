Катерина Ющенко в Йорданії (фото)
18:30, 12 червня 2006Світ
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Там відбулася міжнародна жіноча конференція
Дружина Президента України Катерина Ющенко взяла участь у конференції "Mobilizing for Action" в Аммані (Хашимітське Королівство Йорданія) в неділю, 11 червня. У конференції брали участь представниці міжнародної організації "The Global Women`s Action Network for Children".
На фото 1,2 - зустріч з Королевою Йорданії Ранією, на 3 - з дружиною іракського президента Хирвою Талібані.
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