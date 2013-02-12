Радбез ООН почне негайно розробляти нові заходи проти КНДР

Про це повідомляє «Лента.ру» з посиланням на агентство «Франс Прес».

РБ ООН у вівторок провела екстрене засідання, присвячене північнокорейським ядерним випробуванням. Трохи раніше представник Генсека ООН Пан Гі Муна заявив про те, що рішення КНДР підривати ядерні боєзапаси, незважаючи на заклики з боку міжнародного співтовариства не робити цього, є «сумним».

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КНДР за проведення випробувань піддали критиці відразу кілька зарубіжних країн.

Північна Корея здійснила ядерні випробування 12 лютого. Уряд КНДР заявив, що був підірваний «мініатюрний ядерний заряд підвищеної потужності». Раніше висловлювалися припущення, що КНДР може випробувати невеликий заряд, щоб потім мати можливість встановити його на балістичну ракету.