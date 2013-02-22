Соратник Меркель: Франція є проблемною дитиною єврозони

Про це в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk заявив німецький політик Міхаель Фукс (Michael Fuchs) - заступник голови парламентського блоку партії ХДС, лідером якої є канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Lenta.ru.

За словами другої людини в партії Меркель, Парижу необхідно збільшити робочий тиждень, який у Франції становить 35 годин, тоді як німці на тиждень працюють 40 годин, а швейцарці - 42 години.

Крім цього Фукс порадив найбільшій після Німеччини економіці єврозони підвищити пенсійний вік. За його словами, при існуючих демографічних трендах відпускати громадян на пенсію в 60 років недоцільно.

За словами політика, інші проблемні держави - Іспанія, Італія - ​​виконали «домашнє завдання» і вжили заходів для підвищення конкурентоспроможності, а французька влада понадіялися, що «обійдеться».

На цьому тижні соціальну політику Франції піддав критиці гендиректор Titan International Моріс Тейлор (Maurice M. Taylor). Глава шинної компанії написав листа міністрові промисловості Франції Арно Монтебуру, який раніше запропонував Тейлору купити завод Goodyear в Ам'єні, що знаходиться під загрозою закриття.

Звернення гендиректора Titan International опублікувала Les Echos. У листі Тейлор дорікнув Парижові в небажанні підтримувати бізнес. Також його не влаштовує вплив профспілок і продуктивність праці на французьких підприємствах. «Французькі робітники отримують високі зарплати, але працюють лише три години. Вони годину відпочивають, 3:00 базікають, і три - працюють », - написав він.

Глава шинної компанії відмовився від купівлі заводу. «Ви думаєте ми зовсім ідіоти?» - Написав Тейлор. За його словами, для Titan International набагато вигідніше купити компанію в Китаї або в Індії, платити працівникам один євро в годину і поставляти шини до Франції.

Монтебур відмовився коментувати лист, пославшись на те, що не хоче нашкодити інтересам Франції.