Перші в історії демократичні вибори у Пакистані завершились спокійно

Лише на кількох дільницях у місті Карачі виборці продовжують голосувати, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету DAWN.

Голосування розпочалося о 8.00 за місцевим часом, виборчі дільниці мали закритися о 17.00. Проте час їх роботи у зв`язку з великим напливом виборців було продовжено до 18.00. Як заявив агентству «Франс Прес» представник виборчої комісії провінції Пенджаб, на вибори прийшла величезна кількість людей.

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Очікується, що перші попередні результати з`являться близько 22.00.

Громадяни обирали депутатів Національної асамблеї (нижня палата парламенту) і провінційних законодавчих зборів. На 12.00 за місцевим часом на виборах проголосували близько 30% виборців. Центрвиборчком заявляв, що чекає на підсумкову явку близько 60%.

Основна боротьба йде між Пакистанською народною партією (ПНП), що правила у Пакистані до розпуску парламенту в березні, Пакистанською мусульманською лігою (ПМЛ-Н), яку очолює колишній прем`єр Наваз Шаріф, і створеною легендою крикету Імраном Ханом партією ”Пакистан Техрік-е-Інсаф” (”Пакистанський рух за справедливість”, ПТІ). За даними більшості опитувань, лідирує ПМЛ-Н.

Вибори проходять на тлі терактів і атак екстремістів у різних районах країни (у Карачі, в Белуджистані, на північному заході), які забрали за день життя, як мінімум, 18 осіб.