Невідомі провели ракетний обстріл столиці Лівану

Дві ракети влучили у район, який контролюється рухом "Хезболла", повідомляють інформагенції з посиланням на посадових осіб та мешканців міста.

Напруга у країні зросла у зв'язку з конфліктом в сусідній Сирії.

У суботу, лідер "Хезболли" Хасан Насралла пообіцяв своїм прихильникам, що бойові загони організації незабаром приведуть сирійського президента Башара Асада до перемоги у громадянській війні.

"Політичне самогубство"

Жодного безпосереднього натяку на те, хто здійснив обстріл ракетами, немає, але ліванський міністр внутрішніх справ Марван Шарбель заявив, що ракети були випущені з позицій на південному сході.

За повідомленнями, десятки бійців Хезболли - руху мусульман-шиїтів - загинули в ході нещодавніх бойових дій на боці сирійської армії, якій протистоять переважно опозиційні мусульмани-суніти.

Як повідомляє з Бейрута кореспондент BBC Джим М'юїр, полум'яна промова лідера "Хезболли" викликала побоювання, що участь його бійців у Сирії матиме наслідки в самому Лівані.

Лідер головного ліванського руху "Коаліція 14 березня", який складається переважно з сунітів, колишній прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі, заявив, що дії "Хезболли" у Сирії є "політичним і військовим самогубством".

Ракета, що не вибухнула

Президент Сирії Башар Асад намагається придушити повстання проти його правління, яке почалася понад два роки тому і в ході якого загинули щонайменше 80 тисяч людей, а 1,5 млн стали біженцями.

Неназване джерело з ліванських служб безпеки повідомило агенції AFP, що ракети, якими обстріляли Бейрут, були ракетами "Град" радянського виробництва.

Одна ракета влучила у автосалон, заподіявши тілесні ушкоджень людям й пошкодивши автомобілі.

За повідомленнями, усі постраждалі є сирійськими робітниками.

Друга ракета влучила у житловий будинок, однак за непідтвердженими повідомленнями, вона не вибухнула.

Конфлікт у Сирії посилив ворожнечу на релігійному ґрунті в саму Лівані, яка часом виливається у відкритий конфлікт.

