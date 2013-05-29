У США поліція евакуювала відвідувачів Діснейленду після «вибуху»

Поліція евакуювала в середу відвідувачів каліфорнійського парку атракціонів Діснейленд після "невеликого вибуху", постраждалих немає, повідомляє РІА Новости з посиланням на АР.

Імовірно, в одному зі сміттєвих баків у парку вибухнула пластикова пляшка з сухим льодом. В якості запобіжного заходу відвідувачі парку були евакуйовані.

Через дві години відвідувачі змогли повернутися до атракціонів.

Очевидець інциденту розповів, що "вибух був голосніший, ніж постріл", зазначивши при цьому, що навіть після евакуації в парку продовжувала грати музика.