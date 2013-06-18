МЗС підтверджує, що 22 українських дітей отримали опіки в Болгарії

У МЗС України підтверджують, що 22 дитини з України (віком від 13 до 15 років) були доставлені до лікарні в Бургасі (Болгарія) з опіками.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, 15 дітей мають легкі часткові опіки і не потребують госпіталізації. Їм було надано необхідну в таких випадках медичну допомогу. Інші 7 дітей мали опіки від 1-го до 2-го ступеня усієї поверхні ступні, і їх на 2-3 дні, за інформацією лікаря, було залишено в лікарні для продовження лікування.

Консульською установою встановлено контакт з дітьми, які почуваються добре та очікують виписки. Батьки дітей про ситуацію повідомлені керівником групи.

Консульство України у Варні звернулося до організаторів фестивалю у Несебрі, Міністерства охорони здоров’я Республіки Болгарія та Агенціï з питань туризму Болгарії з проханням надати інформацію щодо причин ситуації з нагрівом сцени та відсутністю контролю з боку організаторів.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров дав доручення щодо надання дітям необхідної допомоги.

Діти представляють танцювальний колектив «Ювента» з Кривого Рогу і перебувають в Болгарії з метою участі у Міжнародному фестивалі юних талантів у Несебрі.

МЗС України та консульство України у Варні тримають справу на особливому контролі.

Як повідомляв УНІАН, 22 дівчинки з України, які беруть участь у фестивалі "Сонце, радість і краса" у Несебрі, потрапили до лікарні Бургаса з опіками ступні.

Це сталося 17 червня близько 17.00. Українські танцівниці вийшли на сцену босоніж. Температура повітря була близько 35 градусів. Гумове покриття сцени розігрілося, як з'ясувалося, до температури 50-56 градусів, однак організатори цього не помітили. Після виступу діти поскаржилися на опіки і були відправлені до лікарні.

Діти з українського танцювального колективу живуть у готелі "Гренада" на курорті Сонячний Берег. Тут же розміщено інших 300 учасників міжнародного фестивалю з Росії та Білорусі.