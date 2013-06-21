Путін показав Меркель Європу без кордонів

Виставка "Бронзовий вік. Європа без кордонів - 4-1 тисячоліття до нашої ери" вперше представляє етапи розвитку культур в епоху бронзи від узбережжя Атлантичного океану до Уральських гір. Широкій публіці представлена ​​унікальна можливість вперше побачити "першу загальноєвропейську епоху" в період розвитку різних народів в бронзовому віці, пише РІА Новости.

Крім того, Путін і Меркель відвідали виставку "Проти світла". На експозиції представлені найкращі твори німецьких художників ХХ століття з колекції Джорджа Економу (Афіни). Виставка проходить з 25 травня і завершиться 19 січня 2014 року. Джорджу Економу належить найбільше зібрання графіки і живопису найважливіших художників німецького експресіонізму і нової речевості 1920-1930 років, які заявили про себе після Першої світової війни в охопленому атмосферою занепаду німецькому суспільстві.

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На виставці Путін запропонував Росії та Німеччини брати приклад з того, як працюють фахівці двох країн у галузі культури, з їх деполітизованого підходу.

"Що особливо приємно, це те, що німецькі та російські фахівці протягом багатьох років спільно працюють і дають нам можливість познайомитися з унікальними творами мистецтва минулого, що об'єднує всіх нас, причому роблять це абсолютно поза контекстом політичного супроводу нашого сучасного часу", - сказав президент Росії.

За його словами, такий неполітизований підхід і дає можливість познайомитися з унікальними творами минулого.

"І багато гострих проблем, які дісталися нам з минулого, не будуть так емоційно, в негативному плані сприйматися. Ну, справді, яка конкретному громадянинові різниця, де він подивиться ці переміщені цінності - у Німеччині, Петербурзі, Москві або в Туреччині? І тоді, можливо, турки не вимагатимуть зібрання Шлімана, німці не будуть вимагати від нас переміщені цінності, а ми не вимагатиме від когось знайти і повернути нам російські цінності, а навпаки, як не буде страху перед цими вимогами, можливо всі, хто ховає сьогодні це по підвалах, дістануть його на світ божий і покажуть громадськості, покажуть людям", - припустив він.

На що Ангела Меркель висловила надію, що діалог з питання перевезених з Німеччини цінностей буде продовжений. Вона також зазначила, що частина експонатів була перевезена з Німеччини після війни, "і нам приносить велику радість, що ми сьогодні все це можемо бачити".

"Ми будемо продовжувати діалог з усіх питань, пов'язаним з цінностями, перевезеними з Німеччини", - сказала Меркель. "Але якщо ми згадаємо, де ми, Радянський Союз і Німеччина, були в 45-му році, і де ми сьогодні, то все це вселяє надію, що ми вирішимо і цю проблему", - додала вона.