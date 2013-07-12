В Білорусі закрили справу «плюшевого десанту»

Антону Суряпіну та Сергію Башарімову більше не загрожує тюремне ув’язнення.

Повідомляється, що про закриття справи 28 червня повідомив Комітет державної безпеки Республіки Білорусь.

Все обладнання, яке було конфісковане під час обшуку, повернули Антону Суряпіну, і його повідомили про закриття справи.

Студенту факультету журналістики Антону Суряпіну та агенту з нерухомості Сергію Башарімову висунули кримінальне обвинувачення після того, як двоє представників шведської рекламної компанії, Studio Total, перетнули білоруський кордон на одномоторному літаку та скинули 900 плюшевих ведмедів з плакатами з закликами до свободи слова в Білорусі.

ВВС України