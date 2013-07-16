У Франції президент підтвердив заборону сланцевого газу

На думку Олланда, видобуток сланцевого газу пов'язаний з екологічними ризиками.

Влада Франції заборонили видобуток сланцевого газу ще за попереднього президента Ніколя Саркозі. Побоювання викликає технологія фрекінгу (гідророзриву пласту), за допомогою якої видобувається газ.

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Франція є першою країною, що законодавчо заборонила видобуток ресурсу, слідом за нею пішли Болгарія і ще кілька держав, передає Українська правда з посиланням на The Financial Times.