У Франції президент підтвердив заборону сланцевого газу
05:39, 16 липня 2013Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що не допустить видобутку сланцевого газу в країні, поки він перебуває при владі.
На думку Олланда, видобуток сланцевого газу пов'язаний з екологічними ризиками.
Влада Франції заборонили видобуток сланцевого газу ще за попереднього президента Ніколя Саркозі. Побоювання викликає технологія фрекінгу (гідророзриву пласту), за допомогою якої видобувається газ.
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Франція є першою країною, що законодавчо заборонила видобуток ресурсу, слідом за нею пішли Болгарія і ще кілька держав, передає Українська правда з посиланням на The Financial Times.
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