У Тунісі розстріляли депутата-опозиціонера

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на супутниковий телеканал Sky News Arabia.

Аль-Брахмі був відомий своїми лівими поглядами і закликами розвивати демократію в Тунісі за "єгипетським сценарієм", тобто відсторонити ісламістів від влади.

Невідомі розстріляли політика біля його будинку. За даними поліції, аль-Брахмі отримав 11 вогнепальних поранень у голову.

На тему: У Тунісі застрелили лідера опозиції

Аль-Брахмі очолював опозиційний рух Народний фронт. За словами його соратників, він залишив рух на початку липня, аби створити власну партію.

Вбивство аль-Брахмі стало другим гучним політичним вбивством у Тунісі цього року. На початку лютого біля свого будинку був розстріляний Шукрі Бельід - один з видних діячів лівих сил Тунісу. Це політичне вбивство загострило і без того напружену ситуацію в країні, де вже кілька місяців триває протистояння ісламістів і світських сил. Представники опозиції звинуватили у злочині ісламістів. Владний ісламістський рух "Ан-Нахда" всі звинувачення категорично заперечує і погрожує переслідувати "наклепників" у судах.