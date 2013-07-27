У Росії горить 6 тисяч гектарів тайги

Більш ніж утричі зросла протягом сьогоднішнього дня площа пожеж у Красноярському краї Росії, передає ІТАР-ТАСС.

Якщо вранці там діяли 36 лісових пожеж на загальній площі 1 тис. 870 га, то зараз 40 вогнищ вогню розповсюдилися на 5 тис. 998 га.

Вогонь вирує на півночі й північному сході регіону: у Евенкійському, Єнісейському, Мотигінському, Кежемському, Богучанському, Туруханському, Абанському і Тасєєвському районах. Проте найбільш складна ситуація складається в Північно-Єнісейському районі, де п'ять вогнищ вогню охопили 4 тис. 790 га тайги.

Лісорятувальники пояснили, що в основному вогонь вирує в авіазоні на площі 5 тис. 972 га. Гасіння ускладнено тим, що людям і засобам пожежогасіння наземними дорогами дістатися туди неможливо. Для десантування рятувальників і техніки до вогнищ вогню використовуються 20 повітряних суден. Вони перекинули до місць природних займань 663 людини і 20 одиниць техніки.

Всього з початку пожежонебезпечного сезону в краї виникло 682 займання на площі понад 31,4 тис. га тайги. Минулого року до цього дня понад 2 тис. лісових пожеж знищили й пошкодили майже 240 тис. га лісів і степів.