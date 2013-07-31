У Молдові вперше оштрафували організацію за російську мову

Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на копію протоколу, виписаного правоохоронними органами молдавського міста Бєльці улаштовувачам акції - Лізі російської молоді Молдови, яка влаштувала 17 липня протест проти візиту в республіку президента Румунії Траяна Бесеску.

У документі говориться, що "організаторами опозиційної маніфестації 17 липня 2013 були використані рекламні плакати у кількості двох штук з текстами інформативного характеру російською мовою, що є порушенням статті 368 адміністративного кодексу республіки Молдова".

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Відповідно до даної статті адміністративного кодексу, Віктору Калашникову - керівнику місцевого осередку Ліги російської молоді, яка і організувала мітинг, був виписаний штраф у розмірі 400 лей (31 долар).

Представники правоохоронних органів Бєльц запевнили, що більш докладна інформація буде надана в найближчі дні.

Лідер Ліги російської молоді Молдови Ігор Тулянцев заявив, такі "подібні дії місцевої влади продемонстрували, що в Молдавії намагаються витіснити російську мову з усіх сфер суспільно-політичного життя країни".