У Молдові вперше оштрафували організацію за російську мову
Молдавські правоохоронні органи вперше виписали штраф громадській організації за використання банера російською мовою під час акції протесту.
Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на копію протоколу, виписаного правоохоронними органами молдавського міста Бєльці улаштовувачам акції - Лізі російської молоді Молдови, яка влаштувала 17 липня протест проти візиту в республіку президента Румунії Траяна Бесеску.
У документі говориться, що "організаторами опозиційної маніфестації 17 липня 2013 були використані рекламні плакати у кількості двох штук з текстами інформативного характеру російською мовою, що є порушенням статті 368 адміністративного кодексу республіки Молдова".
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Відповідно до даної статті адміністративного кодексу, Віктору Калашникову - керівнику місцевого осередку Ліги російської молоді, яка і організувала мітинг, був виписаний штраф у розмірі 400 лей (31 долар).
Представники правоохоронних органів Бєльц запевнили, що більш докладна інформація буде надана в найближчі дні.
Лідер Ліги російської молоді Молдови Ігор Тулянцев заявив, такі "подібні дії місцевої влади продемонстрували, що в Молдавії намагаються витіснити російську мову з усіх сфер суспільно-політичного життя країни".