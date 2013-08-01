Mail.Ru потрапила до матеріалів Сноудена про стеження США за інтернет-користувачами

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на презентацію, передану колишнім співробітником АНБ Едвардом Сноуденом газеті The Guardian.

Слайд, в якому згадана російська інтернет-компанія, підписаний «Чому ми зацікавлені в HTTP?». На ньому ж написана відповідь: «Тому що HTTP використовується майже для всього, що робить в Мережі звичайний користувач». Навколо цих фраз розташовані логотипи Mail.Ru, Facebook, Myspace, Yahoo!, Gmail, картографічного сервісу Google Earth і Twitter. Крім того, там само згадуються «Вікіпедія» і сайт CNN. У верхній частині слайду написано: «Цілком таємно. Релевантно для США, Австралії, Канади, Великобританії, Новій Зеландії».

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Представники Mail.Ru не змогли оперативно прокоментувати появу логотипу компанії на слайдах АНБ, але підкреслили, що спецслужби не мають доступу до листів їхніх користувачів.

В описі до слайду The Guardian пише, що він показує, як багато інформації можуть отримувати аналітики АНБ завдяки перехопленню HTTP-трафіку. У цілому презентація присвячена програмі XKeyscore, за допомогою якої й велося стеження. У ній, зокрема, йдеться про те, що співробітники спецслужб могли вивчати вміст електронних листів і листувань користувачів Facebook.

Нагадаємо, про те, що АНБ стежить за інтернет-користувачами, ЗМІ дізналися від Сноудена на початку червня 2013 року. Тоді стверджувалося, що зі спецслужбами співпрацюють Google, Yahoo!, Microsoft, Facebook, Apple, Skype і AOL. Mail.Ru раніше ніяк не згадувалася, а представники «Вікіпедії» підкреслювали, що ніколи не передавали розвідці дані своїх користувачів.