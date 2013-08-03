Аятола затвердив на посаді нового президента Ірану

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменєї затвердив сьогодні на посаді обраного Президента країни Хасана Роухані.

Як передає ІТАР-ТАСС, відповідно до Конституції, з цієї миті почнеться відлік чотирьох років його перебування в президентському офісі. Завтра відбудеться другий день процесу інавгурації - Роухані буде приведено до присяги в парламенті.

У світі у 64-річного Роухані, який переміг на виборах, що відбулися 14 червня, склався образ гнучкого політика, близького до реформаторських кіл. Своїми цілями під час передвиборчої кампанії він називав "відновлення економіки, забезпечення моральності, взаємодію із зовнішнім світом".

На Заході та в самому Ірані сподіваються, що при новому Президенті країни вдасться розв’язати проблему іранської ядерної програми, і що шляхом прагматичної зовнішньої політики він доб'ється покращення відносин із Євросоюзом і США та скасування міжнародних санкцій.