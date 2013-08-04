У Сирії ввели заборону на фінансові операції в іноземній валюті
15:11, 04 серпня 2013Світ
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Із сьогоднішнього дня в Сирії заборонені всі фінансові операції в іноземній валюті.
Асад заборонив фінансові операції в іноземній валюті
Відповідний указ підписав Президент республіки Башар Асад, передає ІТАР-ТАСС.
Відтепер усі види комерційних операцій і грошових виплат повинні здійснюватися виключно в національній валюті - сирійських фунтах.
Порушникам загрожує позбавлення волі строком від шести місяців до трьох років і сплата грошового штрафу. Суворіше покарання (від 3 до 10 років в'язниці й каторжних робіт) передбачено за спекуляції валютою у великих розмірах.
Місцеві коментатори пов'язують цей крок із переведенням сирійської економіки на "військові рейки" й посиленням боротьби зі злочинністю.
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