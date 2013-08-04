У Сирії ввели заборону на фінансові операції в іноземній валюті

Відповідний указ підписав Президент республіки Башар Асад, передає ІТАР-ТАСС.

Відтепер усі види комерційних операцій і грошових виплат повинні здійснюватися виключно в національній валюті - сирійських фунтах.

Порушникам загрожує позбавлення волі строком від шести місяців до трьох років і сплата грошового штрафу. Суворіше покарання (від 3 до 10 років в'язниці й каторжних робіт) передбачено за спекуляції валютою у великих розмірах.

Місцеві коментатори пов'язують цей крок із переведенням сирійської економіки на "військові рейки" й посиленням боротьби зі злочинністю.